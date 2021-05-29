В Майами трое неизвестных расстреляли толпу: есть жертвы

Неизвестные открыли огонь по толпе людей в банкетном зале в Майами (штат Флорида, США), в результате инцидента два человека погибли, около 20 ранены, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что злоумышленников было трое. По меньшей мере один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.

«Я нахожусь на месте, где произошел очередной целенаправленный и трусливый акт насилия с использованием огнестрельного оружия, ранения получили более 20 человек, и 2, к сожалению, скончались», – сообщил директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес, отметив, что злоумышленники открыли огонь по толпе и стреляли без разбора, передает РИА Новости.