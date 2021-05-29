МВД о слухах про убийство жителя Товуза в отделе полиции

По словам Гаджиева, Я.Рамазанов, ранее осужденный за подобные преступления, после отбытия тюремного срока продолжал заниматься продажей наркотиков на территории района.

Слухи о смерти Яшара Рамазанова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, в результате побоев, нанесенных ему в отделе полиции, необоснованны и не соответствуют действительности. Об этом местным СМИ сказал глава пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных 14 мая сотрудниками отдела полиции Товузского района, Я.Рамазанов был задержан и передан следствию. У него было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства большое количество наркотических средств.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 234.2 Уголовного кодекса (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ), решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Утром 24 мая находившийся в следственном изоляторе Рамазанов внезапно почувствовал себя плохо и упал. Его сразу отправили в центральную районную больницу, где, несмотря на интенсивную медицинскую помощь, спустя четыре дня он скончался от внутричерепного давления, сопровождавшегося кровоизлиянием в мозг.

Во время медосмотра в ходе следствия у Я.Рамазанова был выявлен ряд серьезных проблем со здоровьем - цирроз печени и гепатит С. Следствие по его делу проводилось в соответствии с законом, никакого физического воздействия не применялось.

По факту смерти Я.Рамазанова правоохранительные органы района назначили соответствующие медэкспертизы. В ходе осмотра тела не было обнаружено следов никакого внешнего физического вмешательства, а повреждения тела явились результатом осложнений, вызванных болезнью и падением в следственном изоляторе. Расследование продолжается", - сказал представитель МВД.