Американские военные «захватили» завод в Болгарии

Во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием военнослужащих США. Группа военных перепутала завод по производству масла с тренировочной зоной и захватила предприятие, угрожая сотрудникам, сообщает телеканал Nova.

Американские военные попали на видео, когда ворвались в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдив, угрожая при этом его работникам оружием. Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения НАТО. Группа вооруженных солдат перелезла через забор на территорию цеха и начала «штурмовать» предприятие. Ворвавшись внутрь, солдаты приказали сотрудникам не двигаться и обыскали помещение. Позже они объяснили, что посчитали эту территорию частью тренировочной зоны, передает РИА Новости.

Владелец цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. Позже министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за инцидент, назвав его «явным недоразумением». Ведомство вместе с американской стороной заявило о готовности компенсировать пострадавшим материальный ущерб.