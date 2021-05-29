Президент Египта отправил главу разведки к Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в воскресенье вопросы региональной безопасности с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем, который прибыл в Иерусалим по распоряжению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси во главе делегации представителей силовиков высокого уровня.

"Нетаньяху принял сегодня главу разведки Египта Аббаса Камеля и возглавляемую им высокую делегацию в резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Нетаньяху и Камель обсудили укрепление сотрудничества между Израилем и Египтом, а также региональные вопросы. Стороны приветствовали взаимопонимание и совместные усилия стран по различным вопросам безопасности и политики", - цитирует ТАСС сообщение канцелярии израильского премьера.