Врач назвал факторы развития рака

Острое физическое и эмоциональное истощение организма может привести к развитию рака, предупредил врач-онколог и хирург Иван Карасев в беседе с «Росийской газетой».

Он указал, что для нормального функционирования организму необходим сон не менее восьми часов, несколько приемов пищи в день с учетом нормального завтрака, регулярная физическая активность (не менее 10 тыс. шагов в день) и прогулки на свежем воздухе.

«Одна из причин онкологии — острое физическое и эмоциональное истощение. Есть несколько эффективных правил для восстановления. Первое: выходные — не время для работы. Многие недооценивают это правило и считают, что выполнение мелких задач не отнимают их выходные. Будучи головой в работе, вы по-прежнему не отдыхаете. Даже лежа без движения, вы не сможете отдохнуть», — отметил врач.

Карасев порекомендовал гражданам также не перегружать организм вредной едой даже на отдыхе.

«Выбирайте вкусности осознанно и следите за балансом. Тогда к концу выходных будете чувствовать легкость», — заявил онколог.

Он также обратил внимание на опасность слишком долгого сна в выходные.

«Пересып вреден для здоровья не меньше, чем недостаток сна. Оптимальный способ компенсировать будничный недосып — добавить к сну в выходные дни 1–2 часа», — объяснил эксперт.

По словам врача, на эмоциональное состояние также оказывают благотворное влияние чистота и уют в доме.

«Конечно, не стоит все выходные бегать со шваброй в зубах. 1–2 часа времени на поддержание уюта и чистоты — этого более чем достаточно», — добавил Карасев.