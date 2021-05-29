В Индии умер «нулевой пациент» с «желтой плесенью»

Индийца, у которого первым из всех жителей субконтинента нашли опаснейший грибок — «желтую плесень», умер. У 59-летнего пациента также были еще две разновидности: выявленные раньше «желтой» «черная» и «белая плесень», говорится в сообщении PTI.

Причиной смерти медики назвали отравление токсинами, или токсемию. Споры грибков поразили его внутренние органы.

Больной получал лечение от коронавируса в больнице Газиабада, города-спутника Дели. Эксперты предупреждали, что все виды цветной плесени могут оказаться смертельными для пациентов с COVID-19. Особенно негативный прогноз врачи дают для тех, кто получал стероиды, находился на ИВЛ или имеет диабет как сопутствующее состояние.

Больше всего в Индии случаев «черной плесени» — почти 12 тыс.