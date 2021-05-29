В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 486 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана за 30 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 4 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 333 864 случая заражения коронавирусом, из этого числа 324 103 человека благополучно прошли лечение, 4 907 пациентов скончались. Лечение 4 854 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 509 174 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 535 - за минувшие сутки.