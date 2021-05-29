Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию

Министерство здравоохранения Израиля с 31 мая запрещает своим гражданам посещать Россию и Аргентину в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба израильского ведомства.

«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском (заражения коронавирусом). Кроме этих двух стран в списке уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция… Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС).