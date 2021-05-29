Во Франции ревнивец устроил стрельбу: его ищут более 300 военных

Во Франции в коммуне Ле Ларден-Сен-Лазар мужчина во время семейной ссоры стрелял в полицейских. Проводится спецоперация по поимке вооруженного. Об этом сообщает BFMTV.

Согласно сообщению, в ночь на воскресенье полиция получила сигнал о бытовом конфликте. Вооруженный 30-летний мужчина напал на нового возлюбленного своей бывшей девушки, после чего его видели на улицах коммуны с оружием в руках.

Когда стрелок увидел полицейских, он несколько раз выстрелил в их сторону, после чего скрылся. Серьезно повреждены два полицейский автомобиля.

Подозреваемый является бывшим военным. Поиском мужчины занимаются 306 военных и вертолёты. Вооруженный мужчина имеет при себе оружие крупного калибра. Власти призывают местных жителей не покидать дома, так как спецоперация продолжается.