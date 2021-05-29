Жена вирусолога из Уханя умерла от коронавируса до пандемии

Жена вирусолога из уханьской лаборатории умерла от коронавируса еще в декабре 2019 года, сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.

«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», – рассказал изданию Ашер, об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Ашер узнал о смерти жены вирусолога от человека, который на тот момент работал в Уханьском институте вирусологии. Ашер добавил, что власти Китая якобы «скрывали в течение месяца» информацию об опасности коронавируса для людей.

Ранее газета Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были «членами одной команды, занимающейся коронавирусами», сообщало издание.