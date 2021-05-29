Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 18:19

Соревнование в космосе между двумя гигантами мысли — основателем Amazon Джеффом Безосом и гендиректором Tesla Илоном Маском разгорается все больше. Для публики оно проходит в виде непрерывной дуэли твиттеров, а за кулисами — в борьбе за получение выгодных контрактов NASA. Безос планирует в этом году уйти со своего поста руководителя Amazon, чтобы полностью сосредоточиться на развитии своего космического детища – компании Blue Origin. Маск, настоящий «человек-оркестр», также похоже все больше внимания уделяет не электрокарам, а космическим кораблями своей компании SpaceX.

Эту конкуренция в космосе между богатейшими людьми мира началась не сегодня. Blue Origin была основана в 2000 году, а SpaceX в 2002–ом. Но с тех пор Маск добился значительно большего, чем Безос. В 2012 году его частная компания стала первой, кто отправил грузовой корабль на Международную космическую станцию (МКС). В 2020 году SpaceX впервые отправила людей на МКС. У Безоса же были сплошные неудачи. Его разработки шли со скоростью черепахи. Blue Origin провела 15 пусков своего корабля New Shepard, названного в честь американского астронавта Алана Шепарда, первым в США совершившим суборбитальный полет, однако они не смогли достичь околоземной орбиты. То, что Безос проигрывает гонку Маску признает даже газета Washington Post, которую основатель Amazon приобрел в 2013 году. Вероятно, по этой причине главные контракты достаются Маску. В прошлом году Пентагон, отказавшийся от использования российских технологий, согласился заплатить SpaceX сотни миллионов долларов, чтобы использовать его космические аппараты. Еще большей победы Маск добился в этом году, когда NASA отдала ему контракт на 2.9 миллиарда долларов по строительству космического корабля для отправки космонавтов на Луну. Напомню, что американцы были первыми, кто побывал на Луне, произошло это в далеком уже 1972 году. С те пор никаких попыток повторить подвиг не было, но теперь, если все пойдет без сбоев, американские астронавты должны высадиться на Луне в 2024 году.

Но первым в этом космическом путешествии хотел быть и Безос. Он был крайне разозлен тем, что контракт достался его главному конкуренту Маску. Обида была связана и с тем, что на первом этапе рассмотрения заявки NASA была готова облагодетельствовать именно его, особенно учитывая, что Blue Origin выступала совместно с двумя другими компаниями —влиятельной Lockheed Martin, Northrop Grunman и Draper. Но в результате контракт был отдан Маску. Несмотря на большую неудачу «амазонец» сдаваться не готов и обратился за помощью в Конгресс. Там его поддержали. Сенатор-демократ Мария Кентвелл, председатель Комитета по торговле, науке и транспорту считает, что теперь NASA должна присудить новый контракт уже на сумму 10 миллиардов долларов, который будет разделен между компаниями Безоса и Маска. Последний тут же разразился в твиттере гневной тирадой. «Джефф Безос, настаивающий на новом контракте, лишь замедляет операцию по высадке людей на Луне и отдает лидерство в космической сфере Китаю». «Ложь, ложь, ложь!» - ответил ему на это Безос. – На самом деле Илон Маск просто боится конкуренции». Безос пока проиграл сражение, но не войну, говорят американские эксперты, титаническая битва между ними будет продолжаться долгие годы. В обозримом будущем, помимо освоения Луны обе компании хотят запускать спутники, предоставляющие дешевый широкополосный интернет по всему миру. Они также начали конкурировать в сфере космического туризма.