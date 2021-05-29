В Таиланде внезапно умер посол Украины

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер на 45-м году жизни в одном из отелей острова Липе в провинции Сатун. Об этом в воскресенье сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинское издание "Страна" сообщило со ссылкой на источник в МИД Украины о том, что причиной смерти стал сердечный приступ. Аналогичную версию выдвинули и в полиции Таиланда, отметив, что, по предварительным данным, причиной смерти дипломата могла стать острая сердечная недостаточность. Полицейские подтвердили, что на теле посла не было обнаружено каких-либо травм или признаков насильственной смерти.

Как сообщает портал NV.UA, 17-летний сын Бешты Остап сообщил, что накануне отец чувствовал себя хорошо. Однако где-то в 4:30 утра отец проснулся, его вырвало и затем он потерял сознание и скончался. Правоохранительные органы продолжат расследование причин смерти дипломата, которая не связана с коронавирусом.

Должность посла в Таиланде Бешта занимал с ноября 2015 года, с 2017 года по совместительству был также послом Украины в Лаосе и Мьянме. По данным издания "Украинская правда", в апреле Бешту освободили от должности посла в рамках плановой ротации, и он уже готовился к возвращению на родину.