Отдел информации 19:04

Армянский политолог Давид Галстян недавно опубликовал на сайте «Спутник Армения» статью «Признанием советских границ Армения признает Карабах Азербайджаном», претендующую на анализ нынешних событий вокруг делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Арменией. Профессиональное мнение по поводу утверждений Д. Галстяна haqqin.az представил известный юрист-международник Фархад Мирзоев, специализирующийся на вопросах споров и конфликтов относительно границ и территорий на пространстве бывшего СССР и признанный авторитетом в этой сфере как в постсоветских странах, так и на Западе. Напомним, что получив престижную стипендию “Chevening Scholarship” Министерства иностранных дел Великобритании в 2004-2005 гг., 40-летний Фархад Мирзоев окончил Ноттингемский университет (Великобритания) и получил звание магистра по международному праву. В 2013 году защитил в Лестерском университете (Великобритания) докторскую диссертацию по международно-правовой оценке постсоветских конфликтов, в том числе Нагорно-карабахского конфликта, под руководством выдающегося юриста-международника профессора Малькольма Шоу, став первым азербайджанцем, получившим докторскую степень по международному публичному праву в Великобритании.

- Сразу скажу, что человек, написавший эту статью, несведущ в международном праве, и практически все его аргументы и умозаключения основаны больше на политической и эмоциональной составляющей, нежели на международно-правовых документах и основаниях. Статус Карабаха в начале ХХ века Должен признать однако, что автор прав относительно того, что в 1918 году в Азербайджан вошли британские войска, представлявшие союзные силы Антанты, и что Карабах, включая территорию Зангезурского уезда, был тогда территорией Азербайджана. Более того, карабахские армяне летом 1919 года согласились с юрисдикцией Азербайджана над территориями их проживания, но с условием принятия окончательного решения на Парижской мирной конференции. А в начале 1920 года эта самая Парижская мирная конференция признала обоснованными требования Азербайджана относительно юрисдикции над Карабахом, что затем подтвердил и Верховный совет союзных держав Антанты. Однако это исторический факт, который в особых доказательствах не нуждается. Более показательно, на мой взгляд, что в апреле 1920 года, после падения Азербайджанской Республики в результате ее оккупации Советской Россией, армянские деятели в Карабахе вновь предъявили Азербайджану требования о присоединении Карабаха, Зангезура и Нахчывана к Армении. Однако сама же Армения после установления там советского режима в договоре, заключенном с РСФСР в январе 1921 года, официально отказалась от каких-либо прав на Карабах… То есть никаких доказательств того, что Карабах когда-либо находился под юрисдикцией Армении и что кто-кто когда-то это признал просто не имеется.

Статус советских республик по международному праву Далее Галстян утверждает, что союзные республики СССР в соответствии с международным правом не обладали каким-либо статусом. Не стану углубляться в анализ данного вопроса, приведу лишь мнение одного из основателей советской школы международного права, выдающего ученого Г.И. Тункина: детально рассмотрев юридический статус советских республик, профессор заявляет, что в СССР «союзные республики являются субъектами международного права», а вот «автономные республики и другие административно-территориальные единицы, входящие в состав союзных республик, не могут выступать в качестве независимого субъекта международных отношений». Принцип uti рossidetis juris и советские административные границы Я полностью согласен с таким авторитетом, как Тункин, что границы между всеми бывшими советскими республиками все же были определены в соответствии с бытующим в международном праве принципом uti рossidetis juris – «чем владеете, тем и владейте», который однозначно продолжает действовать и в отношении международных границ теперь уже независимых государств. И то, что этим принципом недоволен армянский автор, на бытующие в мировом сообществе нормы никак не влияет. Uti possidetis утвержден в качестве общего аспекта международного права, и по сей день служит целям укрепления принципа территориальной целостности. Главное же, что доктринальные взгляды большинства ведущих юристов-международников совпадают в том, что uti рossidetis определяет государственные границы новообразованных независимых государств на основании бывших административных границ, которые они унаследовали от своей метрополии. Этот принцип успешно применялся в мировой практике десятки раз. Например, на Ближнем Востоке в разрешении спора между Египтом и Израилем относительно границ в провинции Хиджаз. На нем основывались и в разрешении спора между Финляндией и Швецией относительно Аландских островов. Uti possidetis вне процесса деколонизации был активно использован и при распаде СССР, СФРЮ и Чехословакии. То есть рассматривающий все эти конфликтные ситуации Международный суд вывел этот принцип за постколониальные рамки.

Считаю показательным, что и в случае с распадом СФРЮ Арбитражная комиссия по Югославии, созданная Европейским сообществом, в своих заключениях пришла к выводу о применимости uti possidetis к бывшим субъектам Югославской Федерации. Кстати, вопреки утверждениям Д.Галстяна, что эта Комиссия не включала в себя профессиональных юристов, она состояла из глав конституционных судов пяти ведущих государств ЕЭС - Германии, Италии, Испании, Бельгии и Франци. Самой комиссии и ее работе оказывали профессиональную поддержку ведущие юристы-международники как указанных стран, так и Великобритании. Так что полагаю, ни у кого не должно оставаться сомнений в профессионализме этой комиссии, ее членов и их заключений. Распад СССР и договоренности между бывшими республиками Советского Союза о трансформации бывших административных границ в международные границы стал еще одним доказательством применения принципа uti possidetis в качестве нормы международного права. Прокомментирую конкретно распад СССР и образование СНГ как эпохальное политическое событие, практически изменившее все мировое устройство. Так вот, статья 5 Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) от 8 декабря 1991 года, подписанного в Минске, провозглашает, что стороны признают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ в рамках СНГ. В декабре 1991-го это было подтверждено и Алма-Атинской декларацией, подписанной одиннадцатью республиками бывшего СССР. В ней указано обязательство государств-участников СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ государств-участников. Устав СНГ, принятый 22 января 1993 года в Минске, в статье 3 также призывает к уважению территориальной целостности государств-членов и признанию существующих границ.

То есть все эти документы, принятые на международном уровне, подтвердили преобразование административных границ бывших республик СССР в международные границы. Более того, в 1994 году государства-участники СНГ подписали «Декларацию об уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-членов», которая стала еще одним доказательством применения принципа uti рossidetis к территории и границам бывших республик СССР. Подчеркну при этом, что Армения на момент подписания и присоединения к указанным документам не сделала ни единой оговорки относительно своего несогласия с признанием бывших административных границ Азербайджана государственными границами. Иными словами, Армения признала применение принципа uti рossidetis к территории и границам бывших республик СССР, что служит юридическим основанием считать административные границы между Азербайджанской ССР и Армянской ССР государственными границами между теперь уже суверенными Азербайджаном и Арменией. Это было поддержано и на уровне международного сообщества. Евросоюз выразил аналогичную позицию в «Руководстве о принципах ЕС о признании новых государств в Восточной Европе и Советском Союзе» от 16 декабря 1991 года. Такую же позицию приняли и США. Исходя из вышеизложенного, со всей ответственностью заявляю, что в соответствии с Уставом СНГ и другими соглашениями, подписанными и ратифицированными совместно бывшими республиками СССР, принцип uti рossidetis должен быть использован для определения всех без исключения государственных границ между бывшими республиками СССР. Общеизвестно, что для эффективного применения принципа uti рossidetis стороны могут обратиться к текстам старых договоров о делимитации границ, официальным географическим картам и другим свидетельствам. Именно географические карты в определенной степени должны служить подтверждением расположения пограничных линий. Особенно важны карты, прилагаемые к договорам о границах, поскольку там четко отражены линии разграничения. Причем если в стародавние времена карты были не совсем точными, случались искажения названий населенных пунктов, рек, озер и высот, то очевидно, что в ХХ веке можно было четко определить и нанести на них и межгосударственные, и административные границы. И сегодня с полным основанием можно брать за основу официально опубликованные и подготовленные специальными государственными органами карты СССР.

Как специалист, долгое время занимающийся этим вопросом, утверждаю, что в случае с СССР имеется достаточное количество высококачественных карт, конкретно определяющих административные границы между бывшими советскими республиками, в том числе и границы Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Они издавались по всем правилам картографии, с применением технологий и измерительных приборов, позволяющих сегодня определить границы бывших советских республик в соответствии с требованиями принципа uti рossidetis juris. Что бы ни говорил Галстян и ему подобные «знатоки», конституционные единицы Советского Союза – союзные республики имели четкие внутренние границы между собой. А в случае с Азербайджаном наряду с такими внутренними соглашениями о делимитации с соседними советскими республиками существует и действующее по сей день многостороннее соглашение, именуемое Карским договором, заключенным между Азербайджанской ССР, Грузинской ССР и Армянской ССР с Турецкой Республикой при участии РСФСР. Правомерность действий азербайджанских пограничников Что касается последних пограничных инцидентов, то фактически азербайджанская пограничная служба действует сегодня абсолютно в соответствии с требованиями международного права. Другими словами, наши пограничники восстанавливают прежние административные границы между Азербайджаном и Арменией, которые трансформировались сейчас в международные. И совершенно необоснованно армянская сторона затеяла скандал в связи территорий вокруг озера Гарагель в освобожденном Лачинском районе. Эти земли по всем законам международного права находятся на суверенной территории Азербайджана, и пограничные силы Азербайджана просто занимают свои позиции в соответствии с линиями делимитации, определенными как международные границы в соответствии с бывшими административными границами с Арменией в составе Советского Союза. Чтобы убедиться в правомерности их действий, достаточно взглянуть на советские карты. По моему мнению, роль трехсторонней комиссии по демаркации границ с участием представителей Азербайджана, Армении и России заключается прежде всего в исполнении требований по применению принципа uti рossidetis juris и восстановлении государственных границ Азербайджана в рамках административных границ советского Азербайджана. «Ремедиальная сецессия» Примечательно, что Галстян, пытающийся в своих аргументах оперировать юридическими понятиями, неверно называет эту концепцию, за которую так отчаянно цепляется. Он ошибочно именует ее «сецессия ради спасения», в то время как правильное ее название «ремедиальная сецессия». Я уже представлял свое экспертное мнение по этой проблеме в российских СМИ, вкратце затрону этот вопрос еще раз.