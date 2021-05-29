Бакинское транспортное агентство обратилось к жителям Баку

В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана «Формула 1» движение транспорта по улицам, по которым проходит Бакинское городское кольцо (Baku City Circuit - BCC), и по прилегающим к нему улицам будет приостановлено с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня. Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство .

В сообщении отмечается, что в период действия ограничений временно изменена схема движения маршрутов, проходящих по близлежащим улицам, для обеспечения доступа населения к общественному транспорту.

«Просим жителей с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям. Рекомендуем не использовать при поездках в центр города личный транспорт, если в этом нет серьезной необходимости. Это важно для беспрепятственного движения транспортных средств по дорогам, особенно автобусов, следующих по регулярным и экспресс-маршрутам, чтобы не создавать ненужных пробок. Возобновление деятельности Бакинского метрополитена с 06:00 31 мая также является важным фактором, повышающим возможности общественного транспорта», - говорится в обращении.