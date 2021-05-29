В России мужчина открыл стрельбу по прохожим: есть пострадавшие

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах российского региона.

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", - сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что среди пострадавших сотрудник Росгвардии. Кроме того, с места происшествия госпитализировали ребенка. На место ЧП направлен СОБР Росгвардии.

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - добавил источник.