Пашинян анонсирует восстановление железнодорожного сообщения с Азербайджаном

Под разблокированием транспортных коммуникаций в первую очередь подразумевается открытие железнодорожных сообщений, действующих в советские годы, речь пока не идет об автомобильных путях. Как сообщают армянские СМИ, об этом на встрече со сторонниками заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, первоочередными считаются именно разблокировка и повторное открытие железнодорожных путей. "Железнодорожное сообщение должно соответствовать международным стандартам по передвижению в рамках ратифицированных СНГ соглашений", — сказал Пашинян, отметив, что Армения и Азербайджан имеют "особые мнения и оговорки" по ряду вопросов в соглашениях СНГ.

Пашинян не исключил, что упомянутые оговорки могут быть отозваны, чтобы запустить процесс грузоперевозок.

О разблокировании региональных коммуникаций говорится в совместном заявлении президентов Азербайджа и России, премьер-министра Армении, подписанном 11 января 2021 года по итогам переговоров в Москве. С целью переговоров создана трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.