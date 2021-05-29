Отдел международной информации и политики 21:09

Срединная империя, как сообщал haqqin.az, первой в мире справившись с коронавирусом, наращивает экономические мускулы, становясь лидером по экспорту своей продукции на мировые рынки. Страна практически вернулась к допандемийной жизни. Но наращивание производства там сопровождается безжалостным загрязнением окружающей среды, прежде всего атмосферы. Декларируя борьбу с изменениями климата, Китай выбрасывает в воздух соединения двуокиси углерода в таком количестве, как это было в Великобритании времен промышленной революции.

А люди, соскучившиеся по нормальной жизни, ринулись на отдых на живописные острова. В городе Тайшань, в 2 тысячах километров от Пекина, полиция пытается сдерживать толпы китайцев, штурмующих входы на паромы, идущие в направлении островов-курортов Шанчуань и Сячуань. Китайское агентство Синьхуа сообщило, что в первый день так называемой «золотой недели», железные дороги страны зарегистрировали рекордное число индивидуальных поездок — 18,83 миллиона. «Золотая неделя» в Китае — это нечто, вроде нескольких дней европейских майских праздников, и первый день ее показывает, что жизнь в Поднебесной возвращается к обычному ритму, как это было более года назад. Китайцы предаются беззаботному шопингу, забываясь в нем от недавних месяцев изоляции в пандемию.

Экономика ожила, а вместе с этим до «красного уровня» разогрелся рынок недвижимости. Однако строительство новых домов является одним из факторов, определяющих увеличение выбросов двуокиси углерода. Анализ британской веб-страницы Carbon Brief, специализирующейся на проблемах климата и энергетики, показывает, что в сравнении в 2020 годом эмиссия вредных газов в Китае выросла на 15 процентов. Но это мало что объясняет. Во время пандемии экономика Поднебесной пострадала, как и другие, с резким падением ВВП. Но внезапный ее подъем после пандемии был неизбежен. Тем не менее шокирует нечто другое. На конец марта текущего года эмиссия двуокиси углерода в Срединной империи достигла рекордного уровня — 12 миллиардов тонн — на 600 миллионов тонн (5 процентов) больше, чем в 2019 году. Причина, утверждают эксперты, в способе, каким страна вышла из пандемии. А это случилось благодаря стимуляционным выплатам, говорят авторы доклада. Около 70 процентов выбросов происходило за счет сжигания угля, главным образом, на нужды энергетического сектора, который поглотил около 60 процентов роста использования этого вида «черного золота». Председатель Си Цзиньпин оказался в тупике. С одной стороны, он реализует план удвоения ВВП к 2035 году, с другой стороны, он обещал что Китай станет «климатически нейтральным» к 2060-му.