Отдел международной информации и политики 21:20

Тема вооружения беспилотными летательными аппаратами, актуализировавшаяся после победы Азербайджана в Отечественной войне, не сходит со страниц прессы, оставаясь в центре внимания военных аналитиков. Как известно, на боевом дежурстве армий Азербайджана и Украины стоят беспилотники турецкого производства. Но вот из Киева пришла новость: на одном из частных предприятий «Рамзай», где заняты не более 70 человек, в инженерно-конструкторском бюро разработали и создали первый в Украине ударный беспилотник. Об этом сообщил украинский военный эксперт и писатель, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, БПЛА «имеет полезный груз 200 килограммов, что позволяет нести на борту прицельный комплекс собственного производства и две противотанковые ракеты». Как сказал в интервью программе Security Talks генеральный директор предприятия Юрий Полевой, презентация нового ударного беспилотника состоится на международной выставке «Вооружение и безопасность». Там же запланировано первое представление разработки военным. При этом наземные испытания беспилотника пройдут уже в июле текущего года, а до конца 2021-го он может уже подняться в воздух, сообщает В. Бадрак. «Беспилотник будет иметь защищенный канал передачи данных, который позволит использовать его для выполнения боевых заданий на тактическом радиусе действий до 80 километров», - так говорят сами разработчики аппарата. Внешне изделие не напоминает хорошо известные турецкие Bayraktar TB2. Это скорее вертолет с одним винтом, без хвостового оперения. Обтекаемыми формами он похож на корпус ракеты. В наземном режиме беспилотник стоит на двух полозьях-«лыжах».

Украинские «наследники» великого Игоря Сикорского, кстати, киевлянина, дерзают пойти по стопам великого авиаконструктора. Кстати, эта разработка не первая в Украине. С 2016 года беспилотный комплекс под названием «Лелека» (аист — ред.) не раз использовался в боевых действиях на востоке Украины и хорошо зарекомендовал себя, - так считают в министерстве обороны страны. Недавно новая модель крылатого беспилотного разведывательного аппарата «Лелека 100» была принята на вооружение украинской армии. - Современная война продемонстрировала преимущества использования разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями. «Лелека» - это «глаза» и «уши» на поле боя для решения задач аэроразведки, картографирования местности. Он может вести патрулирование, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Важный факт - этот БПЛА помогает артиллерии поражать цели уже со второго выстрела. Существенно и то, что мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях, - сказал министр обороны Украины Андрей Таран.