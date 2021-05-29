Испанское общество христианских адвокатов (AEAC) обратилось в суд города Касар (провинция Эстремадура), своим иском оспаривая решение бургомистра-социалиста Рафаэля Пачеко об удалении креста из центра города. Крест, согласно демаршу мэра, должен быть заменен современной скульптурой.

Религиозная символика не раз в истории становилась предметом не только споров, но даже поводом для военных действий. Вот что недавно произошло в Испании, в стране, как известно, по преимуществу католической.

Важно уточнить, что демонтаж креста произошел уже после внесения иска в суд об обеспечении профилактических средств для сохранения религиозного символа, сообщила председатель общества Полония Кастеллянос.

Рано утром 25 мая технические работники разрушили гранитный постамент креста, с помощью крана сняли его и перевезли на городское кладбище. Крест этот на протяжении 25 лет стоял на главной улице городка.

По мнению Р.Пачеко, крест должен был быть убран потому, что... пропагандировал взгляды сторонников франкистского режима.

Городской совет обещал осуществить такое действие еще несколько месяцев назад, но этому воспротивилась группа из правой Народной партии, указывая на то, что это символ религиозный, а не франкистский.

Общество адвокатов считает, что бургомистр совершил преступление против национального наследия, злоупотребил властью и осуществил дискриминацию по религиозному признаку.

Консервативные юристы добиваются наказания чиновника путем запрета исполнения общественных функций.

По мнению Полонии Кастельянос, «удаление креста делает невозможным для обращающейся стороны выгодное судебное определение и нарушает закон на справедливую правовую защиту». Юрист подчеркнула что бургомистр приказал убрать крест, зная о том, что суд рассматривал обеспечение профилактических мер для сохранения религиозного символа на прежнем месте.

Она напомнила, что ранее суд в другом испанском городе - Касерес принял к рассмотрению подобную жалобу, внесенную христианскими адвокатами, и начал процесс против председателя совета провинции Касерес Карлоса Карлоса в деле демонтажа креста в городе Касерес.

После снятия креста бургомистр в интервью ежедневной газете «Hoy» сказал, что на его месте будет установлена инсталляция, посвященная предкам жителей городка.