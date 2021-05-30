Отдел международной информации и политики 30 мая 2021, 22:10

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран переживают не лучшие времена. С приходом в Белый дом президента Джо Байдена появилась надежда на возобновление диалога по ядерной программе Тегерана. Однако не все так просто происходит в последние месяцы. Американские спецслужбы следят за двумя иранскими военными судами, конечным пунктом которых может быть Венесуэла. Такой рейс, если это именно так, был бы провокационным действием в напряженный момент в отношениях США-Иран. Об этом сообщают журналисты издания Politico, которые разговаривали с осведомленными людьми в США на условиях анонимности.

По их данным, иранский фрегат и бывший танкер Makran, переделанный под плавучую базу для нападения, нацелились на юг западного полушария, идя вдоль восточного побережья Африки. Американские власти не уверены в конечной цели иранских кораблей, но считают, что они могут направляться в Венесуэлу. Намерения Ирана, связанные с отправкой судов в западное полушарие, пока остаются загадкой, так же как их груз. И Иран, и Венесуэла находятся под жесткими санкциями США. В последние годы Тегеран и Каракас укрепили свои связи, начиная с поставок бензина и заканчивая совместными проектами строительства заводов по производству автомобилей и цемента. По мнению источника, знакомого с сутью дела, представителям президента Николаса Мадуро передали из Вашингтона, что принятие их портами иранских судов стало бы для них ошибкой. Однако все еще не понятно, услышал ли Мадуро это предупреждение: в четверг американские военные было подумали, что корабли повернули назад, но уже в пятницу оказалось, что они все еще идут на юг. Само присутствие иранских военных кораблей в американском «подбрюшье» стало бы вызовом для позиции США в регионе — и, вероятнее всего, распалило бы дебаты в Вашингтоне на тему решения президента Джо Байдена о возобновлении переговоров с Тегераном.

Иранские медиа утверждают, что 230-метровый Makran, который был поставлен на военную службу в этом году, способен служить платформой для электронной войны и специальных заданий, а иранские власти хвалятся возможностями судна в области перевозки ракет и вооружений. Корабль также может, как утверждается, перевозить шесть или семь вертолетов и боевые дроны. Пресс-секретарь венесуэльского МИД отказался давать комментарии на тему тайного рейса. Так же поступил и его иранский коллега. Аналогично вели себя представители Белого дома и Пентагона. Момент, в который Иран яснее всего показал, что решился двинуться на запад, особенно неудобен для тех, кто надеется на ослабление напряженности с Тегераном. Нынешний президент США Джо Байден обещал вернуться к соглашению 2015 года, Совместному всеобъемлющему плану действий, из которого его предшественник, Дональд Трамп, вышел в 2018 году. Переговоры на эту тему проходят в Вене. Последние столкновения между Израилем и ХАМАС, которое давно поддерживает Иран, также усилили критику со стороны американских республиканцев на тему смысла нового этапа переговоров по ядерному соглашению с Тегераном. Тегеран и Каракас имеют традицию противостояния Соединенным Штатам, с которыми каждая из двух стран имеет сложную историю отношений. Венесуэльские власти были одними из первых, кто признал Исламскую Республику после свержения шаха в 1979 году, союзника США на Ближнем Востоке. Тегеран регулярно выступает против присутствия военных кораблей США в Персидском заливе и ранее грозил демонстрацией силы, однако никогда этого не реализовывал.