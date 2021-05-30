В Израиле готовы сформировать правительство без Нетаньяху

"Я сделаю все возможное, чтобы сформировать с Лапидом правительство национального единства", - заявил глава правой партии, решение которой может определить судьбу Нетаньяху.

Глава израильской правоцентристской партии "Ямина", бывший министр обороны Нафтали Беннет заявил, что его партия присоединится к коалиционному правительству без Биньямина Нетаньяху. Лидеру оппозиции Яиру Лапиду, которому 5 мая дали 28 дней на формирование коалиционного "правительства перемен", открывается путь к креслу премьера. Об этом пишет Русская служба BBC.

Ранее Беннет провел заседание с членами фракции "Ямины", почти все участники которой одобрили сотрудничество с Лапидом и его "Блоком перемен" - коалицией партий, стремящейся сместить Нетаньяху.

У "Ямины", представляющей собой альянс правых движений, всего шесть кресел в 120-местном Кнессете, но этого достаточно, чтобы от ее решения зависело создание коалиции, а значит, и будущее 12-летнего премьерства Нетаньяху.

По данным израильских СМИ, стороны достигли соглашения, по условиям которого 49-летний Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду еще на два года до новых парламентских выборов.

В воскресенье, перед заявлением Беннета, лидеры партии направили "Ликуду" ультиматум с требованием окончательно ответить, есть ли у Нетаньяху реальная возможность сформировать коалицию. Если ее нет, то партия может согласиться на альянс с его соперниками.

Нетаньяху и члены его партии отреагировали на заявление Беннета критически. Сам действующий премьер заявил, что Беннет начал "аферу века" и что он заинтересован только во власти.

Нетаньяху сказал, что сделал партии Беннета несколько "потрясающих" предложений, которые помогли бы остановить "опасное левое движение". Однако бывший министр обороны, по словам премьера, "заботится только о себе".

Нетаньяху в своей речи вновь заявил, что правое ротационное правительство с Гидеоном Сааром, которое он предлагал ранее и от которого Саар отказался, все еще может быть сформировано. А нынешнее, которое формирует Лапид, может создать угрозу национальной безопасности Израиля.