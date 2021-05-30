В США скандал из-за нашивок в виде Звезды Давида

Пост уже удален, однако изображение того, как он выглядел, в твиттере размещают американские журналисты, передает Русская служба BBC.

В США разразился скандал после того, как шляпный магазин в Нэшвилле (штат Теннесси) опубликовал в Инстаграме рекламу нашивок в виде желтой звезды, на которой написано "Я не вакцинирован". Подобную звезду носили евреи по принуждению властей нацистской Германии.

Магазин Hatwrks опубликовал рекламу на своей странице в соцсети 28 мая. На фото изображена женщина, предположительно, владелица магазина, с желтой Звездой Давида и надписью "не вакцинирована". Подобную нашивку магазин продавал за 5 долларов.

Местный раввин заявил, что эта звезда является оскорблением евреев, убитых нацистами в годы Второй мировой войны. Магазин также осудили пользователи соцсетей, на улицы вышли протестующие с транспарантами "Нет нацистам в Нэшвилле!"

Позже магазин извинился "за нетактичность" в посте в Инстаграм. В тексте было сказано, что он "не намерен преуменьшать значение Звезды Давида или проявлять неуважение к тому, что случилось с миллионами людей".

Шестиконечная Звезда Давида является еврейским символом. На территориях, оккупированных нацистами, евреев принуждали носить подобную нашивку. Издание отмечает, что во время пандемии нашивку начали использовать противники вакцинации, ее часто можно было встретить на акциях протеста коронаскептиков в Великобритании и Германии. В мае использование Звезды Давида на подобных демонстрациях запретили власти немецкого Мюнхена.