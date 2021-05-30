Новые направления сотрудничества Ирана и Азербайджана

В Тегеране в воскресенье состоялась встреча министра нефти Ирана Бижана Зангане и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщает IRNA.

"За последние годы ирано-азербайджанские отношения динамично развиваются по всем направлениям, в частности, в нефтегазовой и энергетической сферах, а именно в разработке совместных месторождений на Каспийском море", - сказал Зангане.

"Хотя нам пока не удалось реализовать проект разработки совместных месторождений на Каспии из-за внешнего давления, вызванного санкциями, но, судя по отношениям между лидерами двух стран, все-таки он будет реализован", - подчеркнул иранский министр.

Министр нефти Иран также подчеркнул развитие торгово-экономических отношений с Азербайджаном.