Пашинян: «Армения проголосовала за формулировку, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана»

Арменпресс передает, что, по словам Пашиняна, в 1999 году на повестку дня был вынесен вариант обмена Мегри. Эта версия была отвергнута Азербайджаном, заявил Пашинян.

«Азербайджанская сторона получила нечто очень важное: в содержании переговоров было отмечено, что Шушинский район - это отдельное явление на территории Нагорно-Карабахской автономной области. Было зарегистрировано, что Шушинский район стоит особняком от Нагорного Карабаха, и он был поставлен в один ряд с Лачинским районом. А Лачинский район стоял в том ряду, который Вардан Осканян — министр иностранных дел в 1999-м и последующих годах — назвал оккупированной территорией», - утверждает и.о. премьера Армении.

По словам Пашиняна, следующая уступка произошла 30 ноября 1999 г. — Хартия европейской безопасности, принятая на саммите ОБСЕ, в которой четко прописано, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован, по сути, только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Причем это не первая попытка ввести такую формулировку. Была предпринята попытка представить такой контент на саммите ОБСЕ в Лиссабоне в 1996 году, но тогда Армения наложила на него вето. А решения в ОБСЕ принимаются консенсусом», - заявил и.о. премьер-министра, добавив: «А 30 ноября 1999 года, после 27 октября, Армения проголосовала за эту формулировку».

По словам Пашиняна, фактически за очень короткий промежуток времени — в 1998-1999 годах — Азербайджан получил то переговорное содержание, которое ему было необходимо для дальнейшего развития своей переговорной логики.

Следующим важным обстоятельством, считает Пашинян, стало включение Мадридских принципов: армянская сторона не отрицала своего участия в формулировании этих принципов. «Но самый главный факт произошел после 2007 года: Мадридские принципы стали основой переговоров, было зафиксировано, что целью номер один процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является возвращение семи районов. В Мадридских принципах фигурировал термин «промежуточный статус Карабаха», и до 2016 года в переговорном процессе присутствовала эта терминология. А в январе 2016 года посредники представили Армении позицию, согласно которой Армения должна отказаться от логики временного статуса Карабаха. Армянская сторона отказалась, и произошла апрельская война 2016 года, после чего впервые летом 2016 года сопредседатели представили переговорный документ, в котором уже не упоминался временный статус Нагорного Карабаха», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, возвращение Кельбаджара и Лачина было определенным образом связано с уточнением статуса Карабаха. По состоянию на январь 2018 года было зарегистрировано, что до уточнения статуса Нагорного Карабаха, то есть именно в 2018 году, Кельбаджар и Лачин должны быть возвращены армянской стороной. После этого Азербайджан вернулся к своей позиции 2016 года и заявил, что отказывается вести переговоры по логике временного статуса Нагорного Карабаха, утверждает Пашинян.

«Вся проблема в том, что по состоянию на май 2018 года уже отказались от всего, от чего можно было отказаться. Фактически мы унаследовали переговорный процесс на этапе, когда все, что можно было уступить, уже уступили. Я ответственно заявляю, что если бы пакет, который существовал в 2018 году, был подписан, это означало бы, что Армения соглашается мирным путем оставить Карабах в составе Азербайджана», - подчеркнул он.