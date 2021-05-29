С 31 мая в Азербайджане смягчается карантинный режим.

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, с 06:00 31 мая отменяется требование о ношении средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская или тканевая маска, респиратор и др.) в общественных местах на открытом воздухе;

– возобновляется деятельность Бакинского метрополитена;

– возобновляются междугородние и межрайонные пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом на территории страны.