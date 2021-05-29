Турецкий клуб выиграл баскетбольную Евролигу
Турецкий клуб "Анадолу Эфес" со счетом 86:81 переиграл испанскую "Барселону" в финальном матче баскетбольной Евролиги. "Финал четырех" турнира проходил в германском Кёльне без зрителей.
Самым результативным игроком матча стал защитник стамбульской команды Василие Мицич, в активе которого 25 очков.
Третье место занял итальянский "Милан", ранее переигравший ЦСКА со счетом 83:73.
"Анадолу Эфес" во второй раз вышел в финал турнира, в 2019 году турецкая команда в решающем матче уступила ЦСКА со счетом 83:91. В прошлом сезоне Евролига не была доиграна из-за пандемии коронавируса.