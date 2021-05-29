Во время Гран-при Италии погиб 19-летний мотогонщик

Участник чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto3 Джейсон Дюпаскье скончался в больнице во Флоренции в возрасте 19 лет от полученных в результате аварии травм, сообщает Дойче велле со ссылкой на организаторов чемпионата.

Накануне во время квалификации Гран-при Италии на трассе "Муджелло" в Тоскане гонщик упал и попал под колеса следующего за ним мотоцикла. Заезд немедленно остановили, а Дюпаскье доставили в больницу на вертолете.

Уроженец швейцарской коммуны Бюль проводил второй сезон в младшей лиге чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам и до трагедии занимал 12-ю позицию с 27 очками.