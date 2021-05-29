В Финляндии разразился скандал вокруг бесплатных завтраков премьер-министра

Скандал начался после того, как издание Iltalehti опубликовало информацию о том, что из госбюджета тратится около 300 евро в месяц на оплату питания членов семьи премьер-министра в те дни, когда они проживают в официальной резиденции.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила в Twitter, что самостоятельно оплатит расходы, связанные с ее завтраками. Также она сообщила, что правила, касающиеся данной льготы, будут при необходимости пересмотрены. По ее словам, речь идет о сложившейся практике, однако из-за связанной с ней неточности необходимо в совершенстве выяснить вопрос.

Полиция сообщила, что проведет доследственную проверку по факту оплаты питания премьер-министра. В полиции подчеркнули, что проверка касается только действий чиновников, а не самой главы правительства.