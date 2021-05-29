20-летняя Гюнай Мамедзаде выигрывает партию за партией в турнире сильнейших шахматисток мира

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде продолжает удивлять шахматный мир, успешно выступая на проходящем в эти дни этапе Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре.

Являясь 10-й шахматисткой турнира по рейтингу, Гюнай (2443) после 8 туров с 5,5 очка занимает 3-е место, уступая украинке Марии Музычук лишь по дополнительным показателям. Лидирует казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик, в активе которой 6,5 очка.

Гюнай Мамедзаде отметилась победами над представительницей Румынии Ириной Бульмагой (2440), а также над россиянками Алиной Кашлинской (2494), Валентиной Гуниной (2421) и Катериной Лагно (2546). Причем в 6-м, 7-м и 8-м турах Мамедзаде одержала три победы подряд.

В оставшихся трех турах азербайджанская шахматистка сыграет с сестрой Марии Музычук Анной, Динарой Садуакассовой из Казахстана и немкой Элизабет Петц.

Турнир в Гибралтаре является четвертым и заключительным этапом Гран-при. Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам общего зачета сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Для Гюнай Мамедзаде соревнование в Гибралтаре является дебютным на Гран-при ФИДЕ, а потому шансов на попадание в турнир претендентов она изначально не имела. Тем не менее, успешная игра в компании лучших шахматисток мира – хорошая заявка 20-летней представительницы Азербайджана на будущее.