«Не знали, что делать с деньгами»: в Лондоне вынесли приговор по делу об отмывании денег

Полиция обнаружила более пяти миллионов фунтов стерлингов наличными в квартире злоумышленников. Связки денег нашли в пластиковых пакетах, спрятанных под кроватью. Также купюры были разбросаны по полу. Полиция заявила, что деньги скопились в квартире, потому что преступная группировка «не знала, что с ними делать», пишет «Лента.ру».

В Британии троих мужчин приговорили к заключению по делу о крупнейшей партии изъятых наличных денег, которые были найдены в квартире в лондонском Фулхэме. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Все трое признали себя виновными в заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем. 36-летнего Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, 46-летнего Сергея Аузиньша — к трем годам и четырем месяцам. Еще один фигурант, 35-летний Сервана Ахмади, получил один год и восемь месяцев тюрьмы и 150 часов исправительных работ.

Данные об их гражданстве не приводятся.



По словам полицейского Джейсона Принса, эта операция стала самой крупной по конфискации наличных, которую когда-либо проводила британская полиция.

Сообщается, что изъятые деньги пойдут на финансирование операций полиции и министерства внутренних дел по борьбе с насильственными преступлениями.