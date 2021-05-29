Минск поблагодарил Анкару за позицию по заявлению НАТО
Минск благодарен Анкаре, выступившей против упоминания в заявлении НАТО поддержки новых санкций после инцидента с посадкой самолета Ryanair, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ».
«По нашей информации, действительно Турция выступила против принятия подобного рода заявления. Если это так, то мы благодарны Турции за такую позицию, подходы. Мы всегда были честны со всеми партнерами, мы в свое время тоже поддержали Турцию, когда там была совершена попытка государственного переворота, и у нас существуют абсолютно тесные, дружественные отношения с этой страной», - отметил глава белорусского МИД.