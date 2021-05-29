Все соперники «Нефтчи» в 1-м раунде Лиги чемпионов

В воскресенье определились все потенциальные соперники азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

УЕФА сократил количество участников 1-го раунда с 34-х до 32-х, в результате чего греческий «Олимпиакос» и сербская «Црвена Звезда» начнут борьбу со 2-го раунда, а значит, не достанутся бакинскому клубу на стартовой стадии.

Как известно, при жеребьевке 1-го раунда «Нефтчи» из-за низкого рейтинга будет среди 16 «несеяных» команд. Подопечным Самира Абасова может достаться одна из 16-ти «сеяных» клубов, за исключением армянского «Алашкерта», так как УЕФА продолжает разводить команды из Азербайджана и Армении.

Итак, 15 возможных соперников «Нефтчи»: «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лудогорец» (Болгария), «Мальме» (Швеция), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Легия» (Польша), «Шериф» (Молдова), «Ференцварош» (Венгрия), «Шкендия» (Северная Македония), «Слован» (Словакия), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) и «Жальгирис» (Литва), «Флора» (Эстония), «Будучность» (Черногория), «Кайрат» (Казахстан), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).

Жеребьевка 1-го раунда должна состояться 15 июня, а игры 1-го этапа – 6/7 и 13/14 июля.

«Нефтчи» для попадания в групповую стадию Лиги чемпионов нужно пройти четыре раунда. Если новоявленный чемпион Азербайджана проиграет в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, то отправится во 2-й раунд Лиги конференций. Там для попадания в группу необходимо будет пройти три раунда.

Если «Нефтчи» вылетит со 2-го раунда Лиги чемпионов, то окажется в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и должен будет проходить два этапа, чтобы сыграть в группе.

Вылет в 3-м раунде Лиги чемпионов отправит «Нефтчи» в раунд плей-офф Лиги Европы, то есть в последнюю стадию квалификации.

Наконец, если бакинский клуб дойдет до раунда плей-офф Лиги чемпионов и проиграет там, то попадет в группу Лиги Европы.

Надо также добавить, что в случае поражения в 3-м раунде Лиги Европы наша команда отправится в плей-офф Лиги конференций, а если «Нефтчи» уступит в раунде плей-офф Лиги Европы, то сыграет в группе Лиги конференций.