По состоянию на 13:16 мск августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,05% до $69,44 за баррель, а июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI —на 1,1% до $67,05 за баррель. Утром котировки поднимались слабее.

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник продолжают повышаться, причем рост ускорился в ожидании новостей с завтрашней министерской встречи ОПЕК+.

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Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $69,09 за баррель, что на $0,37 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты снизились в цене на $0,48 (0,7%) - до $68,72 за баррель. Июльский фьючерс, срок которого истек по завершении торгов, подорожал на $0,17 (0,2%) - до максимальных с 11 марта $69,63 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $66,72 за баррель, что на $0,4 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,53 (0,8%) - до $66,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI - 4,3%.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.