Ученый предупредил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма

Сингапурский ученый Тео Ик Ин заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

"Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Штамм может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел", - считает ученый, являющийся деканом факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура.

Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.