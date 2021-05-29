В женевских отелях перед встречей Путина и Байдена раскупили все номера

По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи.

В женевских гостиницах, где 16 июня может состояться саммит Россия-США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщают СМИ.

«Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет», – заявила РИА Новости сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит.

За прошедшие дни корреспондент агентства несколько раз заглядывал в гостиницу, однако так и не увидел очевидных признаков подготовки крупномасштабного мероприятия. Несмотря на то, что Intercontinental уже работает после снятия властями Женевы основных ковидных ограничений, парковка перед отелем практически всегда пустая.

Intercontinental имеет славу женевской площадки для переговоров. Он расположен в непосредственной близости от ООН, а также постпредств России и США. Здесь в 1985 году встречались Рейган и Горбачев, а в марте 2009 года проводили свои первые переговоры госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров, который тогда получил от своей коллеги кнопку «Перезагрузка». Здесь шли напряженные переговоры по ядерной сделке с Ираном и межсирийские переговоры под эгидой ООН. Здесь часто проводят двусторонние встречи российские и американские делегации, в том числе по вопросам разоружения.

Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высокого и высшего уровня. Как и в Intercontinental, в Wilson Hotel невозможно забронировать комнату с 11 по 18 июня. Рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось.

На данный момент ни российские, ни американские источники не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо из мест, отметив только, что обсуждается «очень много вариантов».