Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса
Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, депутаты рассмотрят следующие вопросы: Законопроект «О городе Шуше – культурной столице Азербайджана» (третье чтение); Законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» (третье чтение); Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной службе» (третье чтение); Законопроект «Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год» (второе чтение); Законопроект о внесении изменений в закон «О кредитных союзах» (второе чтение); Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).