Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о взрыве

Пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. Об этом пишет RFI.

В воскресенье, 30 мая, самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту — лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, где остался на взлетной полосе до утра понедельника, 31 мая.

Как сообщает издание, борт самолета был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее, все пассажиры были эвакуированы, а их багаж также подвергся досмотру.

Представители берлинской полиции отметили, что пассажиры рейса улетят в Польшу на борту запасного рейса.