Сахиба Гафарова едет в Пакистан
Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с 31 мая по 4 июня будет находиться в Исламской Республике Пакистан с рабочим и официальным визитом. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Согласно сообщению, в делегацию входят председатели парламентских комитетов Ганира Пашаева и Таир Миркишили, заместители председателей Малахат Ибрагимгызы и Таир Керимли, депутат Ильхам Мамедов, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.
В ходе визита парламентская делегация Азербайджана примет участие во Второй генеральной конференции Парламентской ассоциации Организации экономического сотрудничества в столице Пакистана - Исламабаде. Председатель Милли Меджлиса выступит на конференции.
Также предусмотрены двусторонние встречи председателя Милли Меджлиса с руководителями других участвующих в мероприятии делегаций.
По приглашению пакистанской стороны в рамках начинающейся 3 июня официальной части визита ожидаются встречи Сахибы Гафаровой с президентом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан, а также с председателем Сената, спикером Национальной ассамблеи и членами рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном.
На встречах будет обсуждено нынешнее состояние и направления будущего развития двусторонних межпарламентских отношений. Состоится обмен мнениями об углублении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах.