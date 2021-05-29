Сахиба Гафарова едет в Пакистан

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с 31 мая по 4 июня будет находиться в Исламской Республике Пакистан с рабочим и официальным визитом. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Согласно сообщению, в делегацию входят председатели парламентских комитетов Ганира Пашаева и Таир Миркишили, заместители председателей Малахат Ибрагимгызы и Таир Керимли, депутат Ильхам Мамедов, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.