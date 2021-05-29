В России мужчина убил жену и двух дочерей и покончил с собой

В городе Щёлкове Московской области глава семьи убил жену и двух дочерей, а затем покончил с собой. Об этом сообщает «Лента.ру».

По предварительным данным, 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Еров поссорился с 40-летней супругой Юлией. Он зарезал ее, а затем дочерей 11 и 17 лет. После убийства семьи мужчина совершил суицид.