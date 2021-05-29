В России мужчина убил жену и двух дочерей и покончил с собой
В городе Щёлкове Московской области глава семьи убил жену и двух дочерей, а затем покончил с собой. Об этом сообщает «Лента.ру».
По предварительным данным, 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Еров поссорился с 40-летней супругой Юлией. Он зарезал ее, а затем дочерей 11 и 17 лет. После убийства семьи мужчина совершил суицид.
Преступление вскрылось после того, как жильцы почувствовали неприятный запах и вызвали полицию, уточняет «MK» в своем Telegram-канале. Прибывшие правоохранители взломали запертую изнутри дверь в квартиру и нашли тела женщины и детей с множественными ножевыми ранениями и мужчины без видимых повреждений. Рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксуса.
Семья была благополучной, девочки были на домашнем обучении. Их отец работал начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании.
Причиной расправы мог быть конфликт между супругами из-за азартного увлечения главы семьи ставками на спорт. По другой версии, у него были большие долги.
Возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.