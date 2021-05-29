В Китае выявили новую вспышку коронавируса

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил в понедельник, что за минувшие сутки зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун, передает Интерфакс.

Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции - городе Гуанчжоу, два - в городе Фошане. Кроме того, в провинции обнаружены три человека с бессимптомным протеканием заболевания внутреннего происхождения.

В связи с обострением эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании резко сокращают число полетов в Гуанчжоу. Решением властей, все покидающие город из аэропортов, с железнодорожных вокзалов и автобусных станций должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней до выезда. Это требование не касается транзитных пассажиров.