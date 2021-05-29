Махмуд Ваези о стратегическом уровне отношений Ирана и Азербайджана

Mахмуд Ваези, отметив, что укрепление связей между двумя странами идет на пользу азербайджанскому и иранскому народам, подчеркнул необходимость ускорения реализации совместных проектов, особенно в сфере энергетики и транспорта.

«Ирано-азербайджанские отношения вышли на стратегический уровень во всех сферах». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил глава Администрации президента Ирана Махмуд Ваези на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Mахмуд Ваези расценил исторические и культурные связи между Азербайджаном и Ираном как движущий фактор в развитии отношений двух стран и отметил, что сегодня эти связи по воле президентов во всех сферах вышли на стратегический уровень: «Исламская Республика Иран была рядом с азербайджанским народом и государством во всех чувствительных условиях и в разное время. Между двумя странами установлены прочные связи, отношения во всех сферах расширяются».

Шахин Мустафаев отметил, что укрепление отношений с Ираном является приоритетом внешней политики Азербайджана: «В последние годы отношения между двумя странами были построены на самом высоком уровне, политическая воля президентов сыграла в этом очень важную роль».

Он отметил, что между Азербайджаном и Ираном существует широкий потенциал для сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, туризм.

«Мы решили еще больше активизировать этот потенциал. Коронавирус по-прежнему создает барьер в торговых отношениях двух стран. Но, несмотря на это, уровень сотрудничества между двумя странами вырос на 27 процентов. За этот период транзит между двумя странами не был остановлен ни на один день», - сказал Шахин Мустафаев.