В офисном здании в Гамбурге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в офисном здании, расположенном в немецком городе Гамбург. В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек, уточняет Der Spiegel.

Уточняется, что ЧП произошло в районе Бармбек. Здание, в котором находятся офисы нескольких предприятий, частично обрушилось. Спасатели вытащили из-под завалов пострадавшего, его доставили в больницу. Причины происшествия выясняются, на месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным издания, движение по прилегающей к месту взрыва Гамбургер-штрассе полностью перекрыто. Вспыхнувший после взрыва пожар тушили более сотни пожарных.