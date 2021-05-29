Ознакомиться с новинками можно в автосалоне и записаться на тест-драйв. Каждому, оформившему предварительный заказ, предоставляется 1 год или 20 000 км бесплатного сервисного обслуживания от Haval Azerbaijan и государственный регистрационный номер.

Наряду с внешним видом нового H6, его функциональность также находится на продвинутом уровне - управлять автомобилем можно полуавтономно, он способен уберечь вас от аварии во всех возможных ситуациях.

Прежде всего флагманская модель H6 поступает на рынок с совершенно новой платформой и дизайном. Корпус нового Haval H6 изготовлен из высокопрочной термоформованной стали, прочность которой равна 71,61%, выдерживающей давление 2000 МПа. Новый Haval H6 оснащен 2-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 204 лошадиных силы и 320 Нм коутящего момента.

Самая интересная, инновационная и качественная модель в сегменте компактных внедорожников – Jolion - уже в Азербайджане! Этот автомобиль, который внесет колорит в серую атмосферу города, благодаря своим современным технологиям можно по праву назвать автомобилем будущего.

Haval Jolion собран на новой автомобильной платформе под названием LEMON. Эта платформа является самой современной в своем сегменте и изготовлена из высокопрочной стали, прочность которой 73%; 1,5-литровый турбированный двигатель развивает мощность, равную 150 л.с.

Новый автомобиль 3-го поколения H6 представлен в трех комплектациях, его стартовая цена – 47 900 AZN. Модель Haval Jolion доступна в двух комплектациях, цена стартует с 37 900 AZN.

В центре Haval Azerbaijan вы также можете воспользоваться выгодными условиями кредитования и лизинга. Для заказа автомобилей можно обратиться по городскому телефону *7999. Также вы можете ознакомиться с автомобилями, посетив салон, расположенный по адресу: проспект Бабека, 282, или заполнив форму по ссылке http://haval.az/home/appeal