Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 13:36

В последние дни один за другим турецкие министры спешат на консультации с Баку. Частота посещений членов правительства Турции, встреч и переговоров с президентом Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами, посещение карабахского региона и других пострадавших в ходе 44-дневной войны городов – все это понять нетрудно: чиновники из союзнической страны делят с Азербайджаном радость военно-политической победы и восстанавливают с азербайджанскими коллегами земли, превращенные в руины. Не стал исключением и визит министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу.

История сотрудничества двух стран в области реализации крупнейших транспортных и инфраструктурных проектов стоимостью в миллиарды долларов изменила судьбу всего региона, о чем свидетельствует геоэкономический успех исторических проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Южного газового коридора, железной дороги Баку - Тбилиси - Карс… И сразу же после окончания второй войны Баку и Анкара активно включились в осуществление революционного проекта будущего десятилетия - создание нового Зангезурского коридора. Этот проект в корне обусловит становление нового транспортно-коммуникационного комплекса во всем регионе. Что является необходимым условием для политико-экономической стабилизации, структурных преобразований в экономике Азербайджана и Армении, защиты их экономических интересов, переформатирования всей внешнеэкономической деятельности, удовлетворения потребностей государств и населения, а также общественного производства в перевозках. «Зангезурский коридор» откроет дальнейший путь и к основным этапам интеграционных процессов – от свободной торговли до перемещения товаров, услуг, рабочей силы, капитала… И откроет новые перспективы для региональной и международной торговли, соединив Россию с Турцией, Армению с Азербайджаном… Ильхам Алиев, подразумевая международную значимость этого коридора и парируя доводы некоторых армянских политиков, на встрече с турецким министром особо подчеркнул, что в мировом общественном мнении коридор, который обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном, воспринимается под названием «Зангезурский коридор». Азербайджанская сторона уже дала старт прокладке железной дороги на освобожденных территориях от Горадиза до границы с Арменией. Большая часть Нахчыванской железной дороги действует, будет построена и недостающая часть, строители получили необходимое задание, с финансированием проблем нет. Об этом И.Алиев подробно рассказал турецкому министру.

В свою очередь со слов турецкого министра стало ясно, что и Анкара активно работает над вопросом реализации проекта железной дороги. В частности, на турецком участке завершены проекты Нахчыван - Карс, а также Карс - Аралык - Дилуджу. Караисмаилоглу пообещал подготовить проекты в виде программы и вместе осуществить строительство этой железной дороги - нового коридора по территории Нахчывана. Азербайджанские специалисты тоже часто ездят в Турцию для обсуждения проектов. И цель нынешнего визита министра в Баку - побывать на строительных площадках для проверки работы турецких подрядчиков, обеспечить ускорение и правильное выполнение насущных работ. По итогам же визита будет проведено собрание с участием строителей с обеих сторон. Единственным камнем преткновения на пути осуществления намеченного Трехсторонним заявлением – мирным соглашением от 10 ноября оставалась двусмысленная позиция правительства Армении, которое, по всей видимости, под влиянием и давлением реваншистских и ура-патриотических сил, высказывало противоречивые заявления и оценки. К тому же, в нынешний период горячей предвыборной поры оппозиционные политики на ереванских площадях все еще представляют в свойственной им популистской манере «Зангезурский коридор» - по сути новую перспективу исторического возрождения региона - роковым предательством и отступничеством премьер-министра Никола Пашиняна.