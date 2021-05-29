Стремясь оперативно и комфортно отвечать повседневным требованиям своих абонентов лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom смог успешно организовать доступ к широчайшему спектру услуг на всех возможных платформах. Данный процесс стартовал до начала пандемии и введения мер социальной изоляции, продолжившись во время карантинного режима, введенного в стране. В то же время компании удалось обеспечить в онлайн-формате столь важный момент, как регулярное обучение сотрудников, тем самым продолжая образцовый подход к культуре обслуживания клиентов в Азербайджане, поддерживаемый на протяжении многих лет. Еще одним показателем высокого уровня социальной ответственности Azercell являются инициативы по повышению знаний и навыков не только сотрудников компании, но и рабочего персонала своих партнеров. В связи с этим еще в феврале 2020 года была запущена программа сертификации дилеров, предназначенная для более чем 300 сотрудников разветвленной дилерской сети Azercell.

Используя опыт международных операторов связи, Azercell Telecom первым в стране разработал и внедрил многоуровневую программу сертификации, которая в условиях карантина плавно перешла в онлайн-режим. Эти тренинги охватывают услуги и продукты Azercell, правила ведения документации, процесс освоения различного программного обеспечения для работы с абонентами, основы технологий мобильной связи, правила информационной безопасности, навыки продаж и обслуживания клиентов, управление онлайн-продажами, а также столь важные в современной деловой среде навыки, как ведение дискуссий, управление стрессом и тайм-менеджмент.