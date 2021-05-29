Минздрав: Главное, чтобы у человека было желание отказаться от табака и не терять надежды

Глобальной целью Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.

31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака. Этот день был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке проблема курения табака исчезла. ВОЗ этой акцией предостерегает население планеты (курильщиками являются более половины всего мужского населения планеты и около четверти женского) от пагубной привычки - одной из самых распространенных эпидемий за всю историю существования человечества - никотиномании, стоящей в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. Табак является единственным легальным продуктом, от которого умирает половина людей, регулярно его использующих.

- 31 мая в мире отмечается Всемирный день без табака. Можете ли вы рассказать нам о сути этого дня?

- В 1988 году на 42-й сессии Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения постановлением №19 31 мая был объявлен Всемирным днем без табака. Этот день отмечается с целью повышения внимания к табачной эпидемии и вызываемым ею заболеваниям и смертности.

Табак является основной причиной преждевременной смерти, болезней и инвалидности. Сегодня табак является причиной смерти одного из десяти человек среди взрослых во всем мире и фактором риска для шести из восьми ведущих причин смерти. Ежегодно от болезней, вызванных воздействием табачного дыма, умирают более 8 миллионов человек, из них 1 миллион - некурящие, которые дышат воздухом, загрязненным табачным дымом.

- Обычно этот день отмечается девизом, который привлекает внимание общественности к этой глобальной проблеме. Какова тема этого года, и на что основное внимание общественности будет обращено в 2021 году?

- В этом году Всемирная организация здравоохранения назвала тему Всемирного дня без табака «Пора отказаться от табака». С началом пандемии COVID-19 миллионы курильщиков заявили, что хотят избавиться от табачной зависимости. Активная пропаганда эффективных стратегий отказа от сигарет, расширение доступа к услугам по отказу от курения, повышение информированности населения об опасностях табачного дыма помогут создать более здоровую среду для отказа людей от табака.

- Как вы думаете, сегодня люди достаточно осведомлены о вреде табачных изделий?

- Информирование населения по вопросам борьбы с курением важно для обеспечения социальных изменений. Поэтому коммуникационные средства повышения информированности населения важны для изменения норм поведения, связанных с потреблением табака и воздействием сигаретного дыма. Для достижения максимально достижимого уровня здоровья среди всего населения социальные нормы должны обеспечивать среду, которая защищает от табачного дыма, способствует образу жизни без сигарет, помогает потребителям табака прекратить его употребление и предотвратить начало его использования другими людьми, особенно молодежи.

- Как отказаться от курения, с чего начать?

- Известно, что употребление табака вызывает сильную зависимость. Практика показывает, что для оказания поддержки курильщикам в отказе от этой привычки могут быть полезны даже краткосрочные консультации профессионалов, подготовленных специалистов, в том числе консультации по «горячим телефонным линиям». Важно знать, что большинство людей не курят, в то время как у большинства курильщиков есть желание отказаться от этой привычки, ведь они делают это в основном из-за зависимости, вызванной никотином, а не по собственной воле. Поэтому те, кто хочет отказаться от этой вредной привычки, должны в первую очередь убедиться в том, что избавиться от курения возможно, и это удалось миллионам людей во всем мире.

- В настоящее время в Азербайджане также действует «горячая линия» по отказу от курения. Какова активность граждан, много ли желающих?

- С целью поддержки желающих отказаться от курения в Азербайджане с 1 февраля 2021 года в Центре общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения начала работу «горячая линия» по отказу от курения для населения. Лица, имеющие табачную зависимость и желающие отказаться от курения, могут позвонить на «горячую линию» и получить профессиональную медико-психологическую консультацию. На сегодняшний день этой услугой воспользовались сотни граждан практически из всех регионов нашей страны. Хочу еще раз напомнить номер «горячей линии»: (+994 050) 800 70 45. Подчеркну, что анонимность обращающихся сюда, сохраняется, персональные данные о них ни в коем случае не передаются. К каждому обращению подходят индивидуально, отвечают на его вопросы и дают необходимую психолого-медицинскую консультацию.

В то же время хочу отметить, что Центр общественного здравоохранения и реформ при поддержке офиса ВОЗ в 2018 году разработал и запустил мобильное приложение «Откажись от табака» для использования населением. При запуске мобильного приложения вводятся определенные данные, такие как среднее количество выкуриваемых за день сигарет, их цена. Программа, в свою очередь, отображает период отказа от курения, сэкономленное время и деньги. Здесь также есть тест на никотиновую зависимость, информация о вреде курения, другая полезная информация.

- Какие еще меры осуществляются Центром общественного здравоохранения и реформ в этом направлении?

- С уверенностью могу сказать, что в рамках различных государственных программ принимаются целенаправленные меры и осуществляется деятельность по охране здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, здоровому росту и развитию детей и молодежи, профилактике вредных привычек, снижению вредного воздействия табачных изделий и сигаретного дыма на окружающую среду. Эта работа осуществляется по принципу межотраслевого сотрудничества, организована с использованием современных технологий и социальных сетей, широко поддерживается общественностью.

Наши граждане с полезными ресурсами и новой информацией в этом направлении могут ознакомиться более подробно через сайт www.isim.az и интернет-страницу www.tobaccocontrol.az.

Хочу отметить, что последовательные и целенаправленные мероприятия, проводимые в Азербайджане, и достигнутые успехи приветствуются во всем мире. На сайте ВОЗ поделились успешным опытом работы по борьбе с курением в Азербайджане. Все эти достижения дают надежду на то, что меры по борьбе с курнеием, проводимые в Азербайджане, станут примером для многих государств мира.

- Тофик муаллим, какие рекомендации и советы вы хотели бы дать в завершение интервью?

- Попытки отказаться от курения иногда могут быть неудачными, но я рекомендую повторить их с большей верой в себя. Главное, чтобы у человека было желание отказаться от табака и ни в коем случае не терять надежды. В результате человек, отказавшийся от курения спасает не только себя, но и своих близких, родных.

Еще один важный момент: курильщики должны знать, что никогда не поздно прекратить употребление табака! Бросить курить возможно, это становится нормой, и число случаев отказа от табака постепенно увеличивается. На мой взгляд, в борьбе с курением каждый из нас должен помнить слова президента: «Я сам не курю, и никому не советую».