WhatsApp не будет блокировать отказавшихся от новых правил пользователей

Мессенджер WhatsApp передумал блокировать и впоследствии отключать пользователей программы, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Как сообщает The Verge, теперь от владельцев мессенджера для использования приложения не будут требовать принятия обновленных правил, вступивших в силу 15 мая, пишет «Лента.ру».

«Учитывая недавние переговоры с различными органами власти и экспертами в области безопасности личных данных, мы хотим сказать четко и прямо: компания не будет ограничивать функционал WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление», — заявил представитель мессенджера.

В пресс-службе уточнили, что этот план будет действовать в ближайшее время. Пока у компании нет дедлайна по изменению этой возможности. Также в WhatsApp намерены продолжать время от времени напоминать пользователям о принятии новых правил с помощью всплывающего сообщения при некоторых запусках мессенджера.