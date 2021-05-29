Saudi Aramco закрывает «дочку» в Азербайджане
Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрывает дочернюю компанию в Азербайджане, сообщает Интерфакс-Азербайджан.
В объявлении ООО ARAMCO Overseas Company Azerbaycan отмечается, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.
При этом компания не указывает причины закрытия.
Как сообщалось ранее, ООО ARAMCO Overseas Company Azerbaycan была зарегистрирована 2 марта 2018 года. Уставный капитал компании равен 10 тыс. евро.