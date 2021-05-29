Bakcell и волонтеры ASAN поздравили детей из малоимущих семей и детей шехидов, проживающих в селах Товузского района, с Международным днем защиты детей. Эта инициатива была осуществлена в рамках проекта «ASAN Məktub» (ASAN Письмо) организации «Волонтеры ASAN» с целью подарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения. Проект также помогает повысить уровень социальной ответственности и заботы в обществе.

В результате 20 детей, отправивших свои письма на сайт www.asanmektub.az, получили игрушки, школьные принадлежности и другие подарки от Bakcell и социального проекта «ASAN Məktub».

Долгосрочное сотрудничество позволило Bakcell и «ASAN Məktub» осуществить множество проектов и предоставило еще больше возможностей для исполнения желаний детей.

Мобильная связь для этого социального проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Компания Bakcell принимает активное участие в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе, и детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, а также на предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования.