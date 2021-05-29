Пашинян спрятал тела 200 армянских солдат в холодильниках для фруктов

Родственники пропавших без вести армянских военнослужащих перекрыли центральную улицу Гераци в Ереване. Они уверяют, что власти долго прятали тела погибших в холодильниках во избежание лишнего шума, пишут армянские СМИ.

"Более 200 тел тайно хранилось в разных местах, в том числе в холодильниках для фруктов, как, например, в Арташате. Тела наших детей только сейчас передают родным", - сказал один из участников акции Арсен Гукасян, отец одного из пропавших без вести.

Он призвал родственников всех пропавших без вести присоединиться к ним в знак протеста.

"В ходе поисковых операций в Карабахе было обнаружено меньше тел погибших, чем попавших в морг. Это значит, что власти не хотят обнародовать истинное число погибших", - сказал Гукасян журналистам.

По его словам, участники акции требуют создать госкомиссию, в которую войдут также родные военных.